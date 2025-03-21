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РФ в январе-феврале снизила экспорт соевого масла в Китай почти в четыре раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - РФ январе-феврале экспортировала в Китай соевых бобов на $38,8 млн, что в почти два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (на $75,9 млн), поставки соевого масла снизились почти в четыре раза, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В феврале поставки снизились до $22,5 млн с $39,3 млн годом ранее.

В январе-феврале Китай закупал сою в семи странах. Наиболее крупными поставщиками были США ($4,2 млрд), Бразилия ($1,7 млрд), Канада ($273,1 млн). В этом рейтинге РФ находится на пятом месте.

В этом году меньше прошлогоднего был и экспорт соевого масла. В феврале он составил $5 млн, что почти в три раза меньше, чем годом ранее (на $14,8 млн). За январь-февраль поставки снизились почти в четыре раза, до $10,1 с $38,2 млн соответственно.

В этом году Китай закупал соевое масло в девяти странах, причем импорт из РФ стал самым большим. На втором месте Украина ($2,5 млн), на третьем - Казахстан (на $355,5 тыс.).

По данным Росстата, в 2024 году РФ увеличила сбор сои до 7,1 млн тонн с 6,8 млн тонн в 2023 году.

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