Китай в январе-феврале почти в 12 раз нарастил экспорт кофе в РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Китай в январе-феврале этого года экспортировал в РФ кофе на $1,1 млн, что почти в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $91,7 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Покупателями кофе из Китая за этот период были 36 стран, наиболее крупными - Нидерланды (на $8,9 млн), Германия (на $4,3 млн), Япония (на $2,9 млн), Франция (на $1,2 млн).

В то же время поставки чая из этой страны в РФ за два месяца снизились на 12,6%, до $6,9 млн с $7,9 млн.

Всего за этот период Китай поставлял чай в 98 стран мира. Наиболее крупными покупателями были в основном страны Африки. В Марокко было отправлено продукции на $47,9 млн, Гану - на $17,5 млн, Сенегал - на $11,8 млн, Мавританию - на $9,5 млн. В числе крупных импортеров также Малайзия ($15,7 млн).

Как сообщалось, в РФ в 2024 году импортировала из Китая чая на $58,7 млн (рост на 8,3%), кофе - на $13,6 млн (рост на 6,3%).