Johnson & Johnson инвестирует $2 млрд в расширение мощностей в США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) инвестирует $2 млрд в расширение производственных мощностей в США.

Компания объявила, что намерена построить новое предприятие на территории биофармацевтического производственного комплекса японской Fujifilm в Холли-Спрингс (Северная Каролина).

Инвестиции в завод, запуск которого позволит создать 120 новых рабочих мест в штате, составят $2 млрд за 10 лет.

В ближайшие месяцы J&J также раскроет планы о создании новых передовых производственных мощностей в США и расширения действующих.

"Инвестиции поддерживают планы компании производить в США подавляющее большинство современных лекарственных средств для удовлетворения потребностей американских пациентов", - говорится в сообщении.

В марте 2025 года J&J объявила о намерении инвестировать более $55 млрд в США в следующие четыре года, в том числе в производство, исследования и разработки (R&D), а также в технологии.

С начала 2025 года капитализация J&J выросла на 23,7%.

