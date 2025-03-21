"Мосбиржа" зарегистрировала дебютную программу облигаций "Яндекса" объемом 350 млрд руб.

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа зарегистрировала дебютную программу биржевых облигаций МКПАО "Яндекс" серии 001Р объемом 350 млрд рублей, сообщил эмитент.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Решение об объеме и параметрах каждого выпуска "Яндекс" будет принимать отдельно, опираясь на потребности бизнеса и макроэкономическую ситуацию.

Как отмечалось ранее в пресс-релизе компании, облигации станут еще одним инструментом для привлечения инвестиций в перспективные направления бизнеса "Яндекса" и позволят компании более гибко управлять структурой финансовых обязательств.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" 12 марта присвоили МКПАО "Яндекс" кредитные рейтинги на уровне ААА(RU) и ruААА соответственно, оба со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок с локальными облигациями, в 2018 году были погашены евробонды на $690 млн.