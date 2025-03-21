Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 26 марта снизится на 23%, до 1,8 тыс. руб./т

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 26 марта снизится на 23%, до 1 846,7 рубля с 2 403 рублей за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до 206,8 рубля с 761,9 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 202,5 рубля с 1 803,6 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $245,2 за тонну на пшеницу ($243,4 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 1 апреля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.