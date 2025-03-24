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Минфин РФ опроверг обсуждение вопроса о введении акциза на чипсы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ не обсуждает вопрос о введении акциза на чипсы.

"У нас таких инициатив в Минфине не обсуждается", - заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в понедельник.

"И в целом правительство неоднократно заявляло, что в ближайшие три года мы каких-то существенных корректировок налогового законодательства не будем осуществлять без какой-то экстренной необходимости. Мы не обсуждаем такого", - добавил он.

Как писали на прошлой неделе "Известия, с инициативой о введении акциза на чипсы в размере 20% в правительство обратился глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В документе, на который ссылалось издание, он сообщал, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, к которым относятся и чипсы. В 2023 году ВОЗ поставила чипсы на первое место в перечне самых вредных продуктов.

Введение акциза на чипсы в РФ обсуждается с 2016 года. Тогда в Госдуму был внесен законопроект от депутата Олега Михеева (фракция "Справедливая Россия"), в котором предлагалось ввести акциз на уровне 12-13 рублей за 100 г продукта. Однако комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект. Не поддержало документ и правительство.

Как сообщалось, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2023/24 сельхозсезоне в РФ на производство картофельных чипсов было направлено 93 тыс. тонн картофеля, что на 15% больше, чем в предыдущем сезоне, замороженного картофеля, в том числе фри, - 421 тыс. тонн (на 13% больше).

По данным Росстата, в 2024 году сбор картофеля в РФ (в хозяйствах всех категорий) составил 17,83 млн тонн, что на 11,9% меньше, чем в 2023 году (20,241 млн тонн).

Алексей Сазанов Минфин РФ
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