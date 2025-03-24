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Китай решил проводить более активную фискальную политику

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Китай будет проводить более активную финансово-бюджетную политику в этом году, а также повышать эффективность уже предпринятых мер, заявил министр финансов страны Лань Фоань в рамках "Форума развития Китая-2025".

Рассматривая текущие экономические проблемы, он подчеркнул, что экономические и фискальные возможности Китая значительно возросли и страна накопила более богатый опыт в области макроконтроля и финансового регулирования, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам министра, основной задачей финансовой политики в этом году является существенное стимулирование потребления и повышение эффективности инвестиций в целях увеличения внутреннего спроса.

"У Китая самый многообещающий рынок в мире с огромным потенциалом для роста потребления", - сказал он, добавив, что правительство страны предпринимает различные меры для стимулирования потребления.

В рамках этих усилий Китай планирует выпустить в 2025 году сверхдлинные специальные гособлигации на сумму 1,3 трлн юаней ($181 млрд), что на 300 млрд юаней превысит прошлогодний объем. Госфинансирование национальной программы "трейд-ин" (замена старых потребительских товаров на новые) увеличится в этом году вдвое - до 300 млрд юаней со 150 млрд юаней.

Министр также сообщил, что правительство увеличит поддержку образования, науки и техники, а также подготовки специалистов, способствуя глубокой интеграции технологических и промышленных инноваций.

Выступая перед руководителями многочисленных транснациональных компаний, присутствовавшими на форуме, Лань Фоань также подчеркнул, что финансовая политика КНР будет поддерживать высокие стандарты открытости страны внешнему миру. Китай обеспечит равное отношение ко всем типам хозяйствующих субъектов и продолжит улучшать деловой климат, сказал он.

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