"Мосбиржа" 25 марта продлит вечерний клиринг на срочном рынке до 19:20

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 25 марта продлит вечернюю клиринговую сессию на срочном рынке в связи с предстоящим дроблением обыкновенных акций ПАО "Полюс", сообщила торговая площадка.

Период приостановки торгов в целях проведения вечернего клиринга продлится до 19:20 по московскому времени.

Стандартное расписание вечернего клиринга - с 18:50 до 19:05.

Ранее "Мосбиржа" сообщала, что 25-26 марта приостановит торги акциями "Полюса" из-за дробления.

Акционеры "Полюса" в феврале одобрили дробление акций с коэффициентом 1:10.