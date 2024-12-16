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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

"Полюс" рассмотрит дробление акций

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Полюса" 23 декабря рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, сообщила компания.

На голосование акционеров будет вынесен вопрос о дроблении акций с целью увеличения их ликвидности и доступности более широкому кругу инвесторов.

"Мы отмечаем растущий интерес к акциям компании со стороны различных групп инвесторов, включая физических лиц, которые хотят стать частью истории роста "Полюса". Вследствие этого совет директоров компании рассмотрит вопрос о предложении акционерам компании принять решение о дроблении акций, что в свою очередь должно сделать их более доступными для розничных инвесторов и может способствовать росту их ликвидности", - отметил глава "Полюса" Алексей Востоков, чьи слова приводятся в сообщении.

Акция "Полюса" – одна из самых дорогих, торгующихся на Московской бирже (текущая цена - около 13,5 тыс. рублей, входит в топ-10 по этому показателю, при этом не все такие бумаги активно торгуются, в отличие от "Полюса"). Традиционно этот фактор оказывает сдерживающее влияние на уровень ликвидности инструмента.

Сейчас уставный капитал "Полюса" состоит из 136 млн 69 тыс. 400 целых акций и дробной части.

"Полюс" с прошлого года не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%. Около 30% акций являются квазиказначейскими.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс
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