Расходы бюджета Китая в январе-феврале выросли на 3,4%, доходы снизились на 1,6%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Доходы консолидированного бюджета Китая в январе-феврале уменьшились на 1,6% относительно того же периода прошлого года - до 4,39 трлн юаней ($611,6 млрд), сообщило министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет за два месяца текущего года составили около 1,95 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 2,44 трлн юаней. Первый показатель сократился на 5,8%, в то время как второй - вырос на 2%.

Расходы выросли на 3,4% и достигли 4,51 трлн юаней. Затраты центрального бюджета повысились на 8,6%, местных - на 2,7%.

В том числе расходы в сфере образования в январе-феврале поднялись на 7,7% (до 737,7 млрд юаней), в сфере науки и технологий - на 10,6% (до 112,2 млрд юаней), в сфере соцобеспечения и занятости - на 6,7% (до 854 млрд юаней).