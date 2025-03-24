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Банк "Ак Барс" в 2024 году снизил чистую прибыль по МСФО вдвое

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО в два раза по сравнению с показателем предыдущего года, до 7,3 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход до формирования резервов увеличился на 46,4%, до 46,6 млрд рублей, после формирования резервов - в 1,6 раза, до 34,6 млрд рублей.

Активы банка за прошлый год увеличились на 9,3% и достигли 946,9 млрд рублей.

Кредитный портфель вырос на 23,1% после вычета резервов и составил 456,9 млрд рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель увеличился на 35,2% - до 267,1 млрд рублей, розничный - на 9,3%, до 189,8 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов увеличился на 0,1%, до 662,7 млрд рублей на 31 декабря 2024 года. В том числе средства на срочных депозитах государственных и общественных организаций выросли на 6,4%, до 260,9 млрд рублей. При этом сократились средства на срочных депозитах прочих юрлиц (на 2,5%, до 137 млрд рублей) и во вкладах физлиц (на 8,4%, до 88,5 млрд рублей).

Собственный капитал финучреждения увеличился на 5,5%, до 112 млрд рублей.

Банк "Ак Барс" контролируется Татарстаном. По итогам 2024 года он занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Ак Барс Татарстан
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