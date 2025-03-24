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РЖД запустили сервис доставки грузов морем из Калининграда в Петербург

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Калининградская железная дорога (КЖД, филиал РЖД) запустила сервис по доставке грузов из Калининграда до Санкт-Петербурга с использованием железнодорожно-паромного сообщения, сообщает пресс-служба филиала.

"Мультимодальный транспортно-логистический продукт по доставке грузов до станции Санкт-Петербург-Финляндский и в обратном направлении заработал на КЖД. Его внедрение обеспечит стабильный грузопоток в\из самого западного региона России, а также позволит оптимально использовать мощности морских железнодорожных паромов по перевозке подвижного состава", - говорится в пресс-релизе.

Продукцию и товары, перевозимые автотранспортом, предлагается перегружать в крытые вагоны и далее отправлять с использованием железнодорожно-паромной линии Балтийск - Усть-Луга до станции Санкт-Петербург-Финляндский, по необходимости с дальнейшим использованием терминально-складской инфраструктуры.

Примерные сроки доставки грузов составят от 10 до 20 дней. Стоимость услуги вариативна и зависит от нескольких факторов, в том числе номенклатуры перевозимых товаров, погрузочно-разгрузочных работ, сроков хранения груза на складе и так далее.

Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года и подтвердили эффективность такой логистической схемы, поясняет пресс-служба.

Новый сервис был представлен на заседании регионального координационного совета по вопросам повышения эффективности железнодорожных перевозок, прошедшем с участием представителей органов власти и бизнес-сообщества Калининградской области.

В настоящее время морские перевозки железнодорожных вагонов между Балтийском и Усть-Лугой осуществляют четыре морских парома.

РЖД Калининград Петербург
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