ВЭБ возобновил публикацию отчетности по МСФО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ВЭБ возобновляет публикацию отчетности по стандартам МСФО. По итогам 2024 года чистая прибыль группы ВЭБ.РФ составила 75,8 млрд руб., что на 45,2% лучше результата 2023 года, сообщается в материалах госкорпорации.

Операционные доходы до вычета резервов за 2024 год составили 198,5 млрд руб., что на 32,8% больше показателя 2023 года. На динамику операционных доходов оказали влияние: рост чистого процентного дохода с 54,5 млрд руб. за 2023 год до 87,3 млрд руб. за 2024 год, связанный в том числе с ростом кредитного портфеля и опережающим ростом процентных доходов над процентными расходами, а также общим ростом процентных ставок на фоне увеличения ключевой ставки; рост чистого комиссионного дохода на 28,6% - с 19,2 млрд руб. за 2023 год до 24,7 млрд руб. за 2024 год, обусловленный ростом комиссионного дохода по гарантийным операциям и количества новых договоров.

За 2024 год активы группы увеличились на 25,2% и на 31 декабря 2024 года составили 5,72 трлн руб. По сравнению c концом 2023 года кредитный портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 36,7% и на конец 2024 года составил 2,915 трлн руб. Гарантийный портфель вырос на 21,1% - до 1,63 трлн руб.

Резервы под ожидаемые кредитные убытки были созданы за 2024 год в размере 30,3 млрд руб.

Обязательства группы ВЭБ.РФ за отчетный год выросли на 26,5% и на 31 декабря составили 4,75 трлн руб. В том числе объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос на 51,6% (на 454,1 млрд руб.), субординированных депозитов - на 83,3% (на 233,8 млрд руб.), привлеченных средств банков - на 18,6% (на 182,8 млрд руб.).

Капитал группы за 2024 год увеличился на 157,1 млрд руб. и на конец года составил 977,7 млрд руб. Рост обусловлен положительной динамикой прибыли, получением субсидии из федерального бюджета в отчетном периоде и переоценкой ценных бумаг, отмечает госкорпорация.

Коэффициент достаточности капитала ВЭБ.РФ по РСБУ на 31 декабря 2024 года составил 14,8% при минимально допустимом значении показателя в 10%. Коэффициент финансового рычага ВЭБ.РФ составил 9,5% при минимально допустимом значении показателя в 2,5%.

Последний отчет по МСФО был опубликован ВЭБом в июле 2022 года и содержал сведения о финансовых результатах за 2021 год, когда госкорпорация получила 53,6 млрд руб. чистой прибыли. Отчетность была сокращенной и не включала информацию о событиях после отчетной даты. В конце мая прошлого года ВЭБ представил отдельные результаты по МСФО первого квартала 2024 года. Госкорпорация сообщила, что суммарный объем активов и гарантийного портфеля превысил 6 трлн руб., достаточность капитала составляет более 15%. Также ВЭБ заявил, что и по итогам 2023 года, и за прошедший период 2024 года его финансовый результат положителен, не раскрыв абсолютных цифр.