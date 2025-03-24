Объединенный Т-Банк в январе-феврале получил 9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Т-Банк в январе-феврале 2025 года получил 9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (без учета разовых резервов и списаний по прочим активам). Об этом говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии".

Ранее сообщалось, что чистая прибыль объединенного Т-Банка по РСБУ в январе 2025 года составила 6 млрд рублей без учета разовых резервов по прочим активам, с учетом этого фактора - 1 млрд рублей.

Т-Банк в январе 2025 года присоединил Росбанк.

"Как мы объявляли ранее, в 2025 году мы продолжим фокусироваться на росте и диверсификации бизнеса с фокусом на эффективность и технологичность. С учетом этого мы ожидаем роста чистой прибыли группы (по МСФО - ИФ) в 2025 году минимум на 40% с ускорением динамики во втором полугодии. Финансовые результаты за I квартал 2025 года по МСФО мы опубликуем в мае, продолжая также придерживаться планов объявлять о дивидендных выплатах акционерам "Т" ежеквартально", - отметил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, слова которого приведены в сообщении.

Консолидированный кредитный портфель объединенного Т-Банка в феврале почти не изменился (рост на 0,2%), составив 2,610 трлн рублей.

Средства клиентов на счетах в феврале сократились на 8,5% до 3,610 трлн рублей. Средства физлиц за месяц снизились на 8,3% до 2,842 трлн рублей, юрлиц - на 9,4% до 768 млрд рублей.

"Незначительное изменение объема средств розничных клиентов по сравнению с январем связано с продолжающимся перетоком в инвестиционные продукты, где объем активов вырос более чем на 100 млрд рублей за месяц", - отмечает группа.

Корпоративные клиенты в феврале также продолжали перераспределять средства в пользу инвестиционных инструментов для бизнеса с большей доходностью, подчеркивают "Т-Технологии".

Инвестиционный портфель клиентов в феврале вырос на 8,2% до 1,644 трлн рублей.

Общий капитал Т-Банка по РСБУ на конец февраля 2025 года, с учетом консолидации Росбанка, составил 502 млрд рублей, снизившись за месяц на 1,1%. Базовый капитал за месяц сократился на 0,8% до 294 млрд рублей, основной - на 2,6% до 403 млрд рублей.