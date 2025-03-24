Рубль упал в паре с юанем в ожидании результатов консультаций РФ-США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подешевел в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта. В понедельник в Эр-Рияде проходят российско-американские консультации по нормализации ситуации на Черном море, и участники рынка значительную часть дня находились в неопределенности относительно промежуточных результатов этих переговоров. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,6105 руб., что на 14,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 марта на 76,63 копейки, до 83,8737 руб., и увеличил курс евро на 9,9 копейки, до 91,5252 руб.

"Ключевым фактором, определявшим динамику курса рубля на прошлой неделе, вновь стала геополитика. В начале недели в преддверии телефонного разговора президентов России и США курс национальной валюты достиг локального максимума с июня 2024 года, однако после объявления итогов звонка частично скорректировался. Китайский юань за неделю подешевел на 2,84%, до 11,47 руб. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара снизился на 1,09%, до 84,64 руб., а евро - на 2,33%, до 91,43 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Рубль после позитивного старта укреплялся к юаню, но вскоре стал быстро сдавать позиции и нести ощутимые потери. В середине торгов пара "юань-рубль" приближалась к уровню 11,6 руб., после чего в рамках коррекции заметно откатилась от достигнутых вершин, правда, не оставляла попыток продолжить рост. Фактор налогового периода уже должен влиять на валютный рынок, так как приближается пик фискальных платежей экспортеров - 28 марта. Обычно это заметно увеличивает предложение иностранной валюты, способствуя укреплению рубля. Если же он дешевеет в такой период, это может свидетельствовать о повышенном спросе на инвалюту или сокращении ее продаж, не связанных с фискальными обязательствами. В таком случае растет вероятность, что после завершения налогового периода снижение курса рубля ускорится. Рыночный дисбаланс между спросом на инвалюту и ее предложением может усиливаться. Этому способствует восстановление импорта по мере роста активности потребителей после спада, обычно происходящего в начале года. В то же время предложение валюты может быть ограниченным из-за давления на экспорт санкций, а также подешевевшей в последние месяцы нефти", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Российско-американские консультации экспертов в Эр-Рияде продолжаются, они проходят творчески и находятся в самом разгаре, идет интересное обсуждение злободневных тем, заявил "Интерфаксу" в понедельник днем член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Переговоры в самом разгаре, они продолжаются. Идет интересное обсуждение довольно злободневных тем", - сообщил Карасин. "Я бы сказал, что переговоры идут творчески", - отметил он.

Кроме Карасина от российской стороны в переговорах экспертов участвует советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на этих консультациях РФ-США в Эр-Рияде обсуждается проблематика Черноморской инициативы.

"Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам.

По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что в рамках проблематики Черноморской инициативы обсуждается "в первую очередь безопасность судоходства".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News в выходные, что настроен оптимистично в отношении переговоров США и РФ.

"Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море", - приводит Bloomberg его слова.

По его словам, после таких договоренностей можно будет "естественным образом перейти" к полноценному прекращению огня.

Уиткофф также не исключил, что уже в ближайшие несколько месяцев может состояться встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сказал он, отметив хорошие отношения между двумя лидерами в период первого президентского срока Трампа.

При этом Уиткофф, недавно посетивший Москву, сказал, что благодарен Путину за то, что он принял его.

Американская и российская стороны обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Уолтц отметил, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования.

Он сообщил, что, по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Подъем цен на нефть эталонных марок продолжается вечером в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $73,02 за баррель, что на 1,21% выше, чем на закрытие торгов в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,32%, до $69,17 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля Вашингтон введет пошлины в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

"Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину в 25% на любую торговлю, которую они ведут с нашей страной", - говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.

В пятницу Трамп пояснил, что в пошлинах будет ряд исключений. "Будет некоторая гибкость. Но в целом это будут зеркальные пошлины", - сказал он.

Поддержку котировкам оказывают также опасения относительно устойчивости поставок на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдеры также оценивают последствия ужесточения санкций США против нефтяного сектора Ирана.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 марта поднялась на 3 базисных пункта - до 21,48% годовых. Срочные версии RUONIA на срок один и три месяца повысились в понедельник на 1 базисный пункт, до 21,48% и 21,42% соответственно. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,5% годовых.