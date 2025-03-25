Законопроект об ограничении выдачи денег в банкоматах при подозрении на мошенничество принят во II чтении

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, обязывающий банки ограничивать выдачу наличных в банкоматах при признаках мошенничества и вводящий институт доверенных лиц для защиты денежных операций клиентов.

Документ (№842276-8) правительство внесло в парламент в феврале.

Согласно принятому проекту, банки должны будут проверять запросы клиентов на снятие наличных через банкоматы. Если кредитная организация обнаружит признаки, свидетельствующие о снятии денег без согласия владельца карты (эти признаки назовет Банк России и опубликует на своем сайте), она обязана ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения.

Кроме того, документ вводит институт доверенных лиц при банковских операциях. Граждане смогут назначать третьих лиц, которые будут подтверждать операции по переводу денег с их счетов, а также получение наличных, включая операции в банкоматах.

Клиент сможет сам выбрать, для каких операций и счетов потребуется подтверждение со стороны доверенного лица. Банк обязан оперативно уведомить уполномоченное лицо о необходимости подтверждения операции. Подтверждение или отказ должен поступить не позднее 12 часов (или меньшего срока, указанного в соглашении с банком). Если доверенное лицо не подтвердит операцию или не ответит вовремя, банк не исполнит поручение клиента. Этот механизм не коснется операций с электронными деньгами.

Банки также должны будут заранее информировать клиентов в отделениях, на официальных сайтах и в мобильных приложениях о возможности назначения доверенных лиц, порядке их назначения и снятия полномочий, а также о стоимости (или бесплатности) уведомления доверенных лиц о таких операциях.

Обе нормы законопроекта, в случае его принятия, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.