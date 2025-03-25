Акционеры ГК "О'Кей" утвердили редомициляцию из Люксембурга в Россию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Акционеры "О'Кей" (O'KEY Group S.A.) на собрании 25 марта одобрили решение о редомициляции компании из Люксембурга в Россию, сообщила группа.

Ожидается, что после одобрения и завершения процедуры, компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как МКПАО "О'кей Груп".

Расписки люксембургской холдинговой компании после завершения редомициляции будут признаны акциями МКПАО в соотношении 1:1.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!", на конец 2024 года объединяла 77 гипермаркетов и 224 дискаунтера. "О'Кей" торгуется на Мосбирже и казахстанской бирже AIX.