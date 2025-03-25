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Расписки "О'Кей" выросли на 13% на новостях о редомициляции компании в РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU -- Глобальные депозитарные расписки "О'Кей" в ходе торгов на Московской бирже во вторник выросли на 13% (до 36,9 рубля за штуку) на новостях о редомициляции компании из Люксембурга в Россию.

Акционеры "О'Кей" (O'KEY Group S.A.) на собрании 25 марта одобрили решение о редомициляции компании, говорится в сообщении группы.

Ожидается, что после одобрения и завершения процедуры компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как МКПАО "О'кей Груп".

Расписки люксембургской холдинговой компании после завершения редомициляции будут конвертированы в акции МКПАО в соотношении 1:1.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!", на конец 2024 года объединяла 77 гипермаркетов и 224 дискаунтера. "О'Кей" торгуется на МосБирже и казахстанской бирже AIX.

Люксембург О'Кей
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