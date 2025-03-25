Т1 планирует в 2025 году создать СП в области производства ИТ-оборудования

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ИТ-холдинг Т1 планирует в течение 2025 года создать совместные предприятия, ориентированные на производство ИТ-оборудования, рассказал "Интерфаксу" гендиректор компании Алексей Фетисов.

"Есть уже работающая производственная площадка, есть первые опытные изделия, идет работа по масштабированию производства с крупным и уважаемым партнером, которого пока не можем раскрыть", - сказал Фетисов.

По словам гендиректора Т1, речь идет о серверном оборудовании для критической информационной инфраструктуры (КИИ). Причем непросто о типовых серверах, а об оборудовании, комплементарном программным продуктам компаний холдинга.

"Решение для КИИ - это уже не проект, а существующее, работающее производство, - добавил Фетисов. - В итоге будет создано СП, ориентированное на производство такой техники".

По аналогичной схеме Т1 создает производство банкоматов совместно с одной из крупных ИТ-компаний, сейчас это направление активно развивается.

Объем инвестиций в создание и развитие этих СП, как и мощность планируемых производственных площадок компания пока не раскрывает.

В свою очередь директор департамента стратегии Т1 Кирилл Чебунин добавил, что "железо" собственного производства компания планирует использовать при выпуске специальных программно-аппаратных комплексов (ПАК) для АСУ ТП промышленных предприятий, разработанных в рамках работы центра компетенций "Промышленной автоматизации". При этом он подчеркнул, что направление АСУ ТП компания считает очень перспективным. Так, по его словам, рынок АСУ ТП в России вырастет к 2027 году до 218 млрд рублей с 83 млрд рублей (среднегодовой темп роста ожидается на уровне 27%).

Суммарная потенциальная емкость рынка в ближайшие 3-4 года, по мнению Чебунина, еще больше и составляет порядка 500 млрд рублей.

"Дело в том, что последние 20-30 лет российские промышленные предприятия устанавливали преимущественно АСУ ТП от иностранных вендоров, - сказал он. - И теперь их предстоит заменить на российские решения".

Как сообщалось, выручка Т1 по МСФО по итогам 2024 года составила 249,6 млрд рублей (без НДС, с НДС - 274,9 млрд рублей), что на 29% больше аналогичного показателя прошлого года. Большую часть выручки компания получила от продажи лицензий на ПО (111,1 млрд рублей, 90,8 млрд рублей годом ранее) и ИТ-оборудования (89,2 млрд рублей против 45 млрд рублей в 2023 году).

По данным ЕГРЮЛ, на начало 2025 года Т1 напрямую владела 21 ИТ-компанией, в числе которых "Т1 Интеграция", "Т1Консалтинг", "Т1 Клауд", "МультиКарта", "Иннотех", "Дататех" и другие. Некоторые из них сами являются группами компаний или владеют различными долями в других ИТ-компаниях. Т1 создана на базе активов одной из старейших на российском IT-рынке компаний "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ. В марте 2022 года банк продал часть долей вкапитале Т1 стороннему инвестору.

В настоящее время Т1 находится в процессе реорганизации и преобразовании в АО.