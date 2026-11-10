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Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник выросли более чем на 2%, в том числе благодаря снижению стоимости нефти, что привело к ослаблению опасений относительно ускорения инфляции.

"Снижение цен на нефть, безусловно, подливает масла в огонь оптимизма на рынке", - полагает главный рыночный аналитик SlateStone Wealth Кен Полкари.

Кроме того, инвесторы скупали акции технологических компаний, которые существенно подешевели из-за распродажи на прошлой неделе. Убедительная победа демократов на промежуточных выборах в США вызвала опасения, что введение новых регуляторных норм может подорвать устойчивость ИИ-сектора.

"Тема искусственного интеллекта никуда не денется. Демократы не собираются уничтожать ИИ. Они просто не могут этого сделать. У этой сферы уже началась собственная жизнь. Власти могут ввести определённое регулирование, но остановить развитие технологий они точно не в силах", - заявил Полкари.

Эксперты Morgan Stanley и UBS также считают, что распродажа акций связанных с ИИ компаний была неоправданно сильной, а риски введения жесткого регулирования деятельности дата-центров остаются низкими - даже при условии, что в Конгрессе большинство мест займут демократы.

Котировки акций Marvell Technology в понедельник подскочили на 9,5%, Broadcom - на 8,8%, Advanced Micro Devices - на 13,3%, Analog Devices - на 8,6%, KLA Corp. - на 9,3%, Applied Materials - на 11,4%, Micron Technology - на 6,3%, Lam Research - на 10,4%, Western Digital - на 9,9%, Intel Corp. - на 5,5%, Texas Instruments - на 6,6%.

KKR & Co. в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 30%, при этом скорректированный показатель превысил ожидания экспертов. Цена бумаг инвестиционной фирмы поднялась на 1,7%.

Бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 2,9%, Caterpillar - на 7,2%, Alphabet Inc. - на 1,2%, Apple Inc. - на 2,4%, Microsoft Corp. - на 2,8%, International Business Machines - на 0,5%, Tesla - на 5,5%, Cisco Systems Inc. - на 5,1%, Goldman Sachs Group - на 4,7%.

В то же время акции Nvidia Corp. упали в цене на 4,3%. Совет директоров крупнейшей по капитализации компании мира расследует связь главного исполнительного директора компании Дженсена Хуана с женщиной, которая могла оказаться китайской шпионкой.

"Учитывая ключевую роль Хуана в успехе Nvidia и в целом в развитии ИИ-отрасли, даже слухи о возможной смене руководства могут обеспокоить инвесторов", - отмечает старший рыночный аналитик Capital.com Даниэла Хэторн.

Котировки акций Chevron Corp. опустились на 0,9%, ExxonMobil - на 0,7%, ConocoPhillips - на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 1104,02 пункта (на 2,15%) и достиг 52389,75 пункта. Подъем продемонстрировали практически все компании из индекса. Помимо Nvidia и Chevron, снижение котировок зафиксировали только акции Boeing Co. и Visa Inc. - на 0,6% и 0,1% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 173,08 пункта (на 2,35%) - до 7549,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 673,71 пункта (на 2,74%) и завершил сессию на отметке 25253,14 пункта.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Nvidia
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