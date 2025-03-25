Зампред ЦБ ждет текущую инфляцию с очисткой от сезонности в марте на уровне февраля

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Текущая инфляция в России в годовом выражении с очисткой от сезонности в марте будет на уровне февраля или даже ниже (менее 8%), заявил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Инфляция уже снижается, если смотреть на текущий из месяца в месяц рост цен. В ноябре-декабре он был около 14%. Не годовой прирост, а если взять месяц, очистить от сезонности и посмотреть, что будет, если такая инфляция сохранится в течение 12 месяцев. В ноябре-декабре текущий темп роста цен был 14%, это очень много. Это был пик. В январе текущая инфляция уже была меньше 11%, в феврале меньше 8%", - сказал Заботкин.

"В марте, по всей видимости, будет на уровне февраля или даже несколько ниже", - добавил он.

По его словам, ЦБ по-прежнему намерен войти в 2026 год с текущей инфляцией 4%, то есть к концу 2025 года текущий темп роста цен будет 4%, и по итогам следующего года годовая инфляция будет 4%. Прирост индекса потребительских цен в 2025 году будет более значительным, потому что сейчас, в первом квартале и во втором квартале, рост остается более существенным.

"При этом важно подчеркнуть, что не следует рассчитывать на то, что инфляция снизится сама по себе или только лишь за счет укрепления рубля, как иногда приходится слышать. Для низкой инфляции абсолютно необходимо выйти на более сдержанные темпы роста денежной массы, чем те, которые имели место в прошлые три года, и, соответственно, более сдержанные темпы роста спроса", - сказал зампред ЦБ.

"У денежной массы два основных источника - это кредит и бюджет. И, соответственно, чтобы рост цен замедлился, нужны более умеренный рост кредита и возвращение бюджета к бюджетному правилу. При этом я бы подчеркнул, что продолжение роста кредита никем не ставится под сомнение, но он должен быть более сдержанным темпом, чем то, что было в 2023-2024 годах", - добавил Заботкин.

Инфляция в России с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.

Из данных за 17 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.