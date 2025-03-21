ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции в 2025. на уровне 7-8%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7-8%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2026 году, говорится в пресс-релизе по итогам совета директоров Банка России по ключевой ставке.

В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12% в четвертом квартале 2024 года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале.

Устойчивое инфляционное давление снизилось в меньшей степени, чем общий индекс потребительских цен, отражая по-прежнему высокий внутренний спрос, отмечает ЦБ. Текущий рост цен в феврале и начале марта отчасти сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля. Годовая инфляция на 17 марта составила 10,2%.

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что в том числе связано с укреплением рубля. Уменьшились и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка. Однако профессиональные аналитики немного повысили прогнозы по инфляции на 2026 год. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции", - указал ЦБ.

В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность.