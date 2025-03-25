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Банк России ждет снижения инфляционных ожиданий для смягчения ДКП

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Прежде чем смягчать денежно-кредитную политику, надо добиться снижения инфляционных ожиданий, на это требуется время, заявил в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Именно инфляционные ожидания задают инерцию роста цен, и прежде чем смягчать денежно-кредитную политику, необходимо добиться снижения инфляционных ожиданий, но на это требуется время, особенно когда мы имели 4 года высокой инфляции", - сказал он.

21 марта, когда совет директоров ЦБ сохранил ставку на 21%, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что вероятность повышения ставки снизилась.

"Текущие темпы роста цен постепенно замедляются. Это во многом результат нашей жесткой ДКП. На снижение инфляции также повлияли улучшение настроения на рынках и укрепление рубля, - сказала она тогда. - Тем не менее, ценовое давление остается высоким, а инфляционные ожидания повышенными. Это означает, что нам требуется в течение длительного времени сохранять жесткие денежно-кредитные условия".

Алексей Заботкин Банк России
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