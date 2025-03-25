В совет директоров "Полюса" выдвинули ректора Бауманки

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Три независимых кандидата выдвинуты в совет директоров "Полюса". Согласно материалам для акционеров, это ректор университета им. Баумана Михаил Гордин, руководитель Reksoft Consulting Андрей Скорочкин и замдиректора департамента листинга и первичного рынка "СПБ биржи" Дмитрий Оленьков.

"Рекомендованные кандидаты обладают глубокой экспертизой в ряде приоритетных для компании направлений: IT-трансформация, внедрение новых технологий и взаимодействие с научными институтами, устойчивое развитие и корпоративное управление, - объяснил "Интерфаксу" гендиректор "Полюса" Алексей Востоков. - Совет директоров считает, что их опыт и компетенции будут содействовать эффективному управлению в интересах долгосрочного устойчивого развития компании и соблюдения интересов ее стейкхолдеров".

Также в совет директоров выдвинуты шесть топ-менеджеров "Полюса", включая Востокова и старшего вице-президента по операционной деятельности Владимира Полина.

Действующий состав совета директоров "Полюс" не раскрывает, но номинированы в него были в прошлом году только менеджеры компании - гендиректор и 8 вице-президентов. Без независимых директоров"Полюс" остался в 2022 году в результате исхода иностранцев.

"Полюс" не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.