JetLend размещает акции в рамках IPO по нижней границе ценового диапазона

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, установило цену размещения допэмиссии в рамках IPO на уровне 60 рублей за акцию, сообщила компания на ленте раскрытия.

Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора (60-65 рублей за акцию), она соответствует рыночной капитализации группы в 6 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.

Допэмиссия для IPO состоит из 10 млн акций, при условии ее полного размещения объем привлечения составит 600 млн рублей. Параллельно действующие владельцы компании имеют возможность продать принадлежащие им акции на сумму до 151,42 млн рублей, сообщал эмитент ранее. Также акционеры-основатели предоставят акции в объеме до 25% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Компания объявила о намерении провести IPO на "СПБ бирже" в конце февраля. C 5 марта акции включены в некотировальную часть списка ценных бумаг. Привлеченные в рамках IPO средства планируется использовать для финансирования стратегии, включающей масштабирование бизнеса и наращивание базы пользователей краудлендинг-платформы, развитие функционала и сервисов, а также на расширение продуктового портфеля, разработку новых продуктов и выход в новые сегменты рынка, сообщала компания.

Торги акциями "ДжетЛенд Холдинга" на "СПБ бирже" начнутся 26 марта в 16:00 по Москве, тикер - JETL, сообщила площадка.

Краудлендинг - метод прямого онлайн-финансирования бизнеса розничными и институциональными инвесторами. Когда необходимая сумма займа собрана, заемщик получает деньги и начинает выплачивать долг с процентами.

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" владеет краудлендинговой платформой через свою 100%-ю "дочку" ООО "Джетленд". Платформа JetLend была включена в реестр инвестиционных платформ Банка России в декабре 2020 года.

Чистая прибыль ООО "Джетленд" по итогам 2024 года составила 1,8 млн рублей после 23,5 млн рублей в 2023 году. Выручка выросла на 22,6% - до 729,5 млн рублей против 595 млн рублей годом ранее. Расходы на маркетинг выросли на 26,5%, до 333,7 млн рублей, по сравнению с 263,9 млн рублей в 2023 году.

Как сообщал в преддверии IPO основатель платформы Роман Хорошев, у холдинга около 170 акционеров, среди которых только одно юрлицо. В число физлиц-акционеров входят сам Хорошев, сооснователь платформы - технический директор Евгений Усков, сотрудники компании (в рамках программы мотивации было выпущено 6 млн акций) и инвесторы pre-IPO раундов.