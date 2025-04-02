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Участники IPO JetLend, не продавшие акции до октября, смогут докупить их по цене размещения

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее краудлендинговой платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, запускает безотзывную оферту, в рамках которой инвесторы, поучаствовавшие в IPO и не вышедшие из бумаги в первые полгода торгов, смогут дополнительно купить акции по цене размещения.

Как сообщила компания, подать заявку в рамках оферты могут инвесторы, которые приобрели до 230 тысяч акций JetLend в ходе IPO, не продавали эти акции с момента старта торгов (26 марта) до момента подачи заявки и не заключали другие соглашения или опционы на эти акции в период с 12 по 25 марта.

Подать заявку можно будет с 29 сентября 2025 года по 27 марта 2027 года. Цена составит 60 рублей за акцию. Подать заявку можно на покупку до 50% от количества акций, которые были приобретены в рамках IPO и не были проданы до момента подачи заявки.

Торги акциями "ДжетЛенд Холдинга" на "СПБ бирже" стартовали 26 марта, тикер - JETL. Цена размещения составила 60 рублей за бумагу, всего в рамках IPO компания привлекла 476 млн рублей, рыночная капитализация эмитента составила 6,3 млрд рублей. Исходя из цены размещения и объявленного объема привлечения, компания разместила чуть меньше 80% выпуска допэмиссии - 7,93 млн акций (из 10 млн акций). Free-float составил около 7,6%.

Ключевые акционеры и основатели платформы Роман Хорошев и Евгений Усков свои акции в ходе IPO не продавали (хотя такая возможность предусматривалась). Они сохранят операционный контроль над компанией, сообщал JetLend.

Краудлендинг - метод прямого онлайн-финансирования бизнеса розничными и институциональными инвесторами. Когда необходимая сумма займа собрана, заемщик получает деньги и начинает выплачивать долг с процентами.

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" владеет краудлендинговой платформой через свою 100%-ю "дочку" - ООО "Джетленд". Платформа JetLend была включена в реестр инвестиционных платформ Банка России в декабре 2020 года.

Чистая прибыль ООО "Джетленд" в 2024 году составила 1,8 млн рублей после 23,5 млн рублей в 2023 году. Выручка выросла на 22,6% - до 729,5 млн рублей против 595 млн рублей годом ранее. Расходы на маркетинг увеличились на 26,5%, до 333,7 млн рублей по сравнению с 263,9 млн рублей в 2023 году.

JetLend СПБ биржа ДжетЛенд Холдинг Евгений Усков Роман Хорошев
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