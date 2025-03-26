Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% на фоне "лишнего" дня в феврале 2024 года

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в феврале 2025 года составил 0,2% в годовом сравнении после роста на 2,2% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-февраль 2025 года промпроизводство в РФ выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в феврале 2025 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 1,1%. Во многом замедление годовых темпов роста в феврале объясняется високосным 2024 годом и "лишним" днем в феврале прошлого года.

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2025 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 0,4% после снижения на 3,3% в январе.

В феврале 2025 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 3,2% в годовом сравнении с 7,0% в январе.

В добывающем секторе в феврале 2025 года снижение составило 4,9% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксировано снижение на 3,0% после падения на 6,4% в январе.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в январе составило 1,8% после роста на 3,2% в январе.

Отрасли, показавшие в феврале 2025 года рост по сравнению с февралем 2024 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 33,6%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 22,5%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 16,9%; производство текстильных изделий - 8,9%; производство одежды - 2,2%; производство электрического оборудования - 7,3%; ремонт машин и оборудования - 7,0%; добыча угля - 6,1%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 4,3%; производство табачных изделий - 4,3%; производство химических веществ и химических продуктов - 2,7%; добыча металлических руд - 1,3%.

Отрасли, снизившие объемы производства в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство кожи и изделий из кожи - 26,1%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 9,4%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 7,7%; металлургическое производство - 4,5%; производство кокса и нефтепродуктов - 4,0%; добыча прочих полезных ископаемых - 3,7%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 3,1%; производство продуктов питания - 1,9%, напитков - 11,3%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 1,4%; производство бумаги - 3,5%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 1,0%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году.

В 2025 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 2,4% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале марта). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2025 году на 2,0%.