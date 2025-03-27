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Ozon запускает программу страхования ПВЗ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Страховое подразделение Ozon - "Ozon Страхование" - запустило полис для владельцев пунктов выдачи заказа (ПВЗ), говорится в пресс-релизе компании.

Страховой продукт распространяется на помещение и имущество ПВЗ (мебель, технику, внутреннюю отделку) и предназначен для компенсации ущерба от пожара, взлома, потопа; кроме того, если страховой случай привел к временному закрытию ПВЗ, будет компенсироваться простой на срок до 10 дней. Также полис включает защиту от кражи товаров и гражданскую ответственность перед арендодателем и другими третьими лицами.

Страхование разработано совместно с "Ингосстрах" и "Зетта Страхование", все взаимодействие с владельцами ПВЗ будет организовано через подразделение "Ozon Страхование".

Полис для владельцев ПВЗ включает четыре тарифа стоимостью от 9 тыс. до 19,5 тыс. в год за один ПВЗ. Покрытие по ним варьируется от 625 тыс. до 2,1 млн рублей. Застраховать можно как ПВЗ Ozon, так и сторонних маркетплейсов, даже если пункты оформлены на разные юрлица.

"Ozon Страхование" развивается с весны 2024 года в рамках финтех-направления Ozon. На страховом рынке Ozon работает по модели White Label (создание страховых продуктов по заказу "Ozon Страхования" на базе лицензий существующих страховых компаний).

В РФ и СНГ действуют более 60 тыс. ПВЗ и постаматов Ozon.

Ozon Ozon Страхование
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