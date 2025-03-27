Дюков заявил, что высокая ключевая ставка может привести к отказу от инвестиций в нефтесервис

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Высокая ключевая ставка может привести к отказу от инвестиций в нефтесервис, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Отвечая на вопрос, необходимы ли нефтесервисам меры поддержки в условиях роста ключевой ставки, он сказал журналистам: "Нефтесервисные компании продолжают свою работу, оказывают услуги нефтяным компаниям. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе возникают определенные риски. Уменьшение свободных денежных средств у нефтесервисных предприятий и сложности с привлечением кредитных ресурсов из-за высокой ключевой ставки могут привести к их отказу от инвестиций в модернизацию фондов".

"Кроме того, рост стоимости долга подрядчиков в какой-то части может быть транслирован и в нашу себестоимость добычи", - добавил Дюков.