Рынок акций РФ в четверг упал к 3080п по индексу МосБиржи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение на распродажах из-за затягивающегося процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ на фоне данных Росстата об ускорении недельной инфляции. Индекс МосБиржи упал в район 3080 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности, показав снижение седьмые торги подряд. Лидерами отката выступили акции ПАО "Группа Позитив" (-5,8%), "ММК" (-4,9%), МКБ (-4,8%), "Мечела" (-4,6%); во "втором эшелоне" продолжилось падение бумаг "Русагро" (-8,7%) на высоких оборотах из-за уголовных дел о крупных хищениях.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3083,99 пункта (-2%), индекс РТС - 1158,86 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 марта, составил 83,8347 руб. (-37,18 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,5%), АФК "Система" (-4,3%), "Северстали" (-4,1%), "Газпрома" (-3,8%), "Т-Технологии" (-3,7%), "НЛМК" (-3,6%), "Аэрофлота" (-2,9%), ОК "Русал" (-2,6%), "Норникеля" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -1,3% "префы"), "ФосАгро" (-2,3%), "Московской биржи" (-2,2%), "АЛРОСА" (-1,8%), "ВК" (-1,8%), "Роснефти" (-1,6%), ВТБ (-1,5%), "Магнита" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "МТС" (-1%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,6%, до 1890 рублей) на первых торгах после прошедшего сплита бумаг с коэффициентом 1:10.

Москва получила от Вашингтона реакцию общего плана в ответ на свои условия для возобновления Черноморской инициативы, конкретных договоренностей пока нет, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также он отметил, что говорить о возможности перезапуска диалога по стратегической стабильности с США пока преждевременно.

Минобороны РФ в четверг сообщило, что Украина в течение суток вновь атаковала российские энергетические объекты - оборудование подземного газохранилища, трансформаторную подстанцию. "Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", - сообщили в Минобороны РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что Париж направит Украине военную помощь, которую оценивают в 2 млрд евро. "Я могу объявить сегодня, что Франция выделит дополнительно военную помощь Украине на 2 млрд евро", - сказал Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Европейские военные могли бы разместиться на территории Украины, но не на передовых позициях, предположил в среду Макрон. "Европейские силы, основываясь на решениях отдельных стран, могли бы занять позиции на территории Украины для защиты мира", - приводят парижские СМИ слова Макрона. По его мнению, такие силы "оказывали бы сдерживающий эффект".

Данные Росстата

Опубликованные в среду вечером данные Росстата о росте потребительских цен в России вновь показали их ускорение, что предполагает сохранение жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%.

Из данных за 24 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 марта символически ускорилась до 10,22% с 10,20% на 17 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Ранее на этой неделе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам в Госдуме, что инфляция в РФ в I квартале складывается ниже февральских ожиданий Банка России, но об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, российский рынок акций остается под давлением продаж, индекс МосБиржи не удержался выше 3100 пунктов. На динамику котировок оказывают влияние негативные триггеры в отдельных компаниях, а также отсутствие реальных действий в части геополитики. Рынок может подбодрить реальная частичная отмена санкционных ограничений.

ВТБ благодаря росту комиссионных и доходов от операций с ценными бумагами увеличил чистую прибыль по МСФО за первые два месяца текущего года на 26,4%, до 77,5 млрд руб. Набсовет ВТБ 28 апреля может рассмотреть вопрос о дивидендах. Совет директоров "НоваБев Групп" (-3,1%) по итогам 2024 года рекомендовал финальные дивиденды в размере 25 рублей на акцию. В 2024 году акционеры уже получали 12,5 рубля промежуточных дивидендов. Компания "ЭсЭфАй" (-3%), согласно отчету по МСФО за 2024 год, увеличила общий доход от операционной деятельности и финансовый доход на 23,9%, а чистую прибыль - на 18% (до 22,9 млрд руб.), отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи под давлением распродаж откатился к уровню первой половины февраля. Среди причин волны фиксации прибыли - информационное затишье в геополитике, новостной фон вокруг основателя "Русагро", вышедшие накануне данные Росстата о возобновлении роста недельной инфляции. Над мировыми площадками довлеют перспективы эскалации тарифного противостояния.

В конце недели выйдут февральские данные по расходам американских потребителей. На российском рынке отчетность по МСФО за прошлый год представит "ЭЛ5-Энерго". С учетом приближения выходных динамика рынка в пятницу может быть слабой, конечно, если не появится позитивных геополитических новостей. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 марта - 3050-3175 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых площадках в четверг преобладают умеренно негативные настроения на опасениях дальнейшей эскалации торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере 25% на все импортируемые в страну автомобили и некоторые автокомпоненты. Сообщается, что тарифы вступят в силу со 2 апреля, то есть одновременно с "зеркальными" импортными пошлинами на зарубежные товары. В руководстве ЕС уже выразили сожаление в связи с действиями администрации Штатов и пообещали ответные меры для защиты европейских автопроизводителей.

Рынок акций РФ в четверг продолжил негативную динамику предыдущих дней. Давление на рынок оказывают отсутствие какого-то большого прогресса в деле урегулирования украинского конфликта и возможного ослабления антироссийских санкций, а также ситуация с "Русагро". Кроме того, вышедшие накануне данные Росстата указали на некоторое ускорение инфляции в стране, что не позволяет рассчитывать на разворот монетарной политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы. В связи с этим участники торгов по-прежнему предпочитают придерживаться осторожного подхода и пока воздерживаются от выкупа просадки, считает аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике реализовал фигуру "вымпел", что позволяет в дальнейшем рассчитывать на возобновление роста с выходом в район локального максимума от конца февраля, полагает Додонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций продолжает сползать вниз на фоне отсутствия обнадеживающих геополитических сигналов.

На западных фондовых площадках в четверг все еще ощущалось влияние продавцов, которые закладывают в цены реальность расширения торгового противостояния и замедления роста американской экономики в условиях сохранения жесткой политики ФРС. Российский рынок к завершению сессии ускорил падение в рублевом сегменте, индекс МосБиржи впервые с первой половины февраля опустился ниже 3100 пунктов, продолжая закрытие февральского "гэпа" и стремясь к отметке 3059 пунктов. Инвесторы, несмотря на сделанные в начале недели представителями России и США заявления о приверженности достижению долгосрочного мира, осознают сохранение жесткой позиции прежде всего ЕС и возможные сложности с выполнениями достигнутых договоренностей, в связи с чем предпочитают зафиксировать прибыль, полагает Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова полагает, что есть опасения ухода индекса МосБиржи вниз к "круглому" уровню 3000 пунктов, учитывая ускорение инфляции в РФ и затягивание переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

В отсутствие прорывных договоренностей по Украине рынок вновь переключается на монетарную политику ЦБ, где также пока нет особого оптимизма, учитывая ускорение недельной инфляции, отметила Крылова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), снижаются Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,1-0,8%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2-0,4%).

Американский президент Дональд Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Американские СМИ отмечают, что решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

Также Трамп планирует ввести пошлины на лекарства. "Мы собираемся ввести тарифы на фармацевтические препараты, чтобы возродить нашу фармацевтическую промышленность", - сказал Трамп журналистам президентского пула. По его словам, в США практически не производятся медицинские препараты.

Оптимизм экспертов в отношении перспектив экономики Китая растет на фоне крупных стимулов, реализуемых Пекином, даже несмотря на опасения, связанные с возможными последствиями торговой войны с США, пишет газета The Wall Street Journal.

ВВП США в IV квартале 2024 года увеличился на 2,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете Минторга страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 2,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

В пятницу выйдет доклад о доходах и расходах американцев, который включает отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены стабилизировались.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в четверг составила $73,77 за баррель (-0,04% и +1,1% в среду), цена майского фьючерса на WTI - $69,72 за баррель (+0,1% и +0,9% накануне).

Участники рынка оценивают последние заявления Белого дома относительно пошлин на импорт, данные по запасам нефти в США, а также перспективы предложения после объявления санкций против экспорта энергоносителей из Венесуэлы.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 755 тыс. баррелей.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже продолжилось падение акций "Русагро" (-8,7%, до 166,1 рубля), объем торгов бумагами превысил 14,237 млрд рублей.

Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича по делу о хищениях, также суд отправил под арест бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова, задержанного по делу Мошковича, передал корреспондент "Интерфакса". Оба фигуранта заключены под стражу до 25 мая 2025 года.

Уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По словам информированного источника, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд руб., однако сумма может измениться. Защита Мошковича сообщила, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов", а потерпевшей признана компания с Кипра.

Также подешевели бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-14,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-9,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (-6,9%), "СПБ биржи" (-6,7%), ПАО "Павловский автобус" (-6,4%), "Белона" (-6,1%), ПАО "Европейская электротехника" (-5,3%).

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") (-2,3%) по итогам 2024 года получил чистую прибыль в объеме 22,887 млрд рублей, что на 18,1% больше, чем в 2023 году (19,373 млрд рублей), сообщается в отчете компании.

Дивиденды ПАО "Новабев Групп" (-2,5%, до 556 рублей) за 2024 год могут составить 25 руб. на акцию. Как сообщает компания, такую рекомендацию дал совет директоров общему собранию акционеров. За первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 рубля на акцию, общая сумма - 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям.

Выросли в четверг акции ПАО "Томская распределительная компания" (+5%), "Якутскэнерго" (+3,6%), ПАО "РКК "Энергия" (+3,1%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (+2,4%), ПАО "Бурятзолото" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,77 млрд рублей (из них 13,38 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 12,6 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,13 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).