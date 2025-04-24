VK в I квартале нарастил выручку на 16%, до 35,5 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK по итогам I квартала 2025 года получил выручку в 35,5 млрд рублей, что на 16% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": накануне опрошенные аналитики ожидали, что выручка составит 35,3 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA компании в отчетном квартале составила 5 млрд рублей - показатель вырос в 4,7 раза по отношению к I кварталу 2024 года. Рентабельность скорректированной EBITDA выросла на 11 п.п. - до 14%.

"Компания сохраняет прогноз на 2025 год и ожидает, что скорректированная EBITDA составит более 10 млрд рублей по итогам года", - указано в релизе.