Чистая прибыль НМТП по РСБУ в I полугодии выросла в 1,65 раза, до 29 млрд руб.

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по РСБУ в январе-июне 2024 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 65% - до 29,035 млрд руб. с 17,577 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 17,9% и составила 17,675 млрд рублей по сравнению с 14,994 млрд рублей годом ранее.

Валовая прибыль НМТП в первом полугодии увеличилась на 23,6%, до 11,579 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 25%, достигнув 10,623 млрд руб.

Объем долгосрочных обязательств компании на 30 июня 2024 г. увеличился до 11,584 млрд руб. по сравнению с 11,207 млрд руб. на конец 2023 г., краткосрочных - с 4,47 млрд руб. до 17,9 млрд руб.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.