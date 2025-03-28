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ЦБ отметил, что объем подозрительных операций в 2024 году снизился на 21%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Объем подозрительных операций в 2024 году составил 90 млрд руб., что на 21% ниже показателя 2023 года (113 млрд руб.), говорится в отчете ЦБ по итогам работы за прошлый год.

Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился на 13% до 20 млрд рублей. Объемы подозрительных операций по исполнительным документам сократились более чем в три раза до 1,2 млрд рублей.

Объем операций дропперов по банковскому сектору в декабре прошлого года снизился в три раза по сравнению со среднемесячным показателем 2023 года. Средний срок жизни карты дроппера сократился с 2 месяцев в 2023 году до дней, а в некоторых случаях - до минут к концу 2024 года, отмечает ЦБ.

Более чем в два раза, до 7 млрд руб., снизились объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) - благодаря платформе ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК).

Платформа заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства. Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, окончательную оценку бизнеса своих клиентов они должны делать самостоятельно.

По данным ЦБ, на конец 2024 года из почти 8 млн российских юрлиц и ИП 96,9% отнесены к низкому уровню риска, 1,9% - к среднему, 1,2% - к высокому.

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