Рубль в пятницу упал в паре с юанем после завершения налогового периода марта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань существенно вырос на Московской бирже днем по итогам торгов в пятницу, рубль упал после завершения налогового периода марта. Единый день уплаты налогов приходится на 28-е число каждого месяца, поэтому в пятницу компании перечисляли в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,685 руб., что на 26,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,34 копейки, до 83,6813 руб./$1, и уменьшил курс евро на 88,88 копейки, до 89,6553 руб./EUR1.

Комментарии

"В течение недели биржевой курс рубля торговался в узком диапазоне 11,4-11,6 руб. за юань, несмотря на подготовку экспортеров к уплате налогов (28 марта). При этом во второй половине дня в пятницу курс рубля ослаб, юань поднялся выше отметки 11,6 руб. Исчерпание поддержки со стороны налогового периода может способствовать ослаблению рубля на предстоящей неделе. Но стоит отметить, что подобный паттерн не реализовался месяцем ранее", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Рубль после стартовой просадки быстро восстановился к юаню, но удержаться в небольшом плюсе не сумел и пришел к планомерному ослаблению. В середине торгов нисходящая динамика ускорилась, российская валюта понесла ощутимые потери. Давление на рубль оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Связанное с этим дополнительное предложение иностранной валюты ушло. В то же время спрос на нее может увеличиваться по мере восстановления импорта после спада, свойственного началу года", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Точных дат проведения нового раунда переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил в четверг вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда и где пройдет новый раунд переговоров делегаций России и США.

Контакты на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами касательно договоренностей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются, сообщил также Песков.

"Пока нет, разговора пока не планируется на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время обсудить, как выполняются договоренности, достигнутые в Эр-Рияде.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2024 году составил $62,3 млрд, что на $12,8 млрд, или на 26,0% больше, чем в 2023 году ($49,4 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в 2024 году увеличилось на $3,0 млрд, или на 8,4%, до $39,1 млрд с $36,1 млрд. Ранее оно оценивалось на уровне $38,3 млрд.

Оценка объемов годового экспорта РФ повышена по отношению к первоначальной на $15,9 млрд, до $433,1 млрд с $417,2 млрд, импорта - на $5,6 млрд, до $300,1 млрд с $294,5 млрд. По отношению к 2023 году экспорт в 2024 году вырос на 2,0% с $424,7 млрд, импорт - снизился на 1,0% с $303,1 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $48 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $31 млрд.

Нефть

Цены на нефть усилили снижение вечером в пятницу после выхода статданных по экономике США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $73,42 за баррель, что на 0,82% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1%, до $69,22 за баррель.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система США при оценке рисков инфляции, в феврале поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны.

Аналитики ожидали роста на 0,3% и 2,7% соответственно, как и месяцем ранее. Неожиданное ускорение инфляции может заставить Федрезерв повременить с продолжением снижения процентных ставок, что может негативно отразиться на росте американской экономики и спросе на энергоносители.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 марта опустилась на 6 базисных пунктов - до 21,47% годовых. Срочные версии RUONIA на срок один, три и шесть месяцев повысились на 1 базисный пункт и в пятницу составили 21,54%, 21,47% и 21,57% годовых соответственно.