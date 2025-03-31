Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 3,3%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует заметное снижение на фоне как некоторого охлаждения геополитического оптимизма, так и под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов упал на 3,3% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2924,83 пункта (-3,33%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 5%.

Подешевели акции АФК "Система" (-5%), "Группы компаний ПИК" (-4,7%), "Аэрофлота" (-4,5%), ВТБ (-4,5%), "Сургутнефтегаза" (-4,4%), "Газпрома" (-4,3%), "НОВАТЭКа" (-4,3%), МКПАО "ВК" (-4,3%), "Русала" (-4,1%), "Московской биржи" (-4%), "Т-Технологии" (-3,9%), "Роснефти" (-3,7%), "МТС" (-3,6%), "Норникеля" (-3,6%), "ФосАгро" (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,4%), "ММК" (-3,4%), "НЛМК" (-3,3%), "Северстали" (-3,3%), "Магнита" (-3,2%), "Газпром нефти" (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), Сбербанка (-2,3%), "Полюса" (-2%), "Интер РАО" (-1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-3,2%) и Сбербанка (-2,4%).

Итоги переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии, состоявшиеся на прошлой неделе, не смогли заверить инвесторов в скором достижении масштабного мирного соглашения. Таким образом, рынок акций РФ перешел к отрицательной коррекции, поскольку пришло осознание, что в течение последних нескольких недель у участников рынка были слишком завышенные ожидания относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. Сейчас же, когда появилось ярко выраженное европейское противодействие российскому и американскому плану замирения, оптимизма на рынке заметно поубавилось.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы, чтобы ситуация вынудила его ввести вторичные пошлины в отношении России. "Я точно не хотел бы облагать Россию вторичными пошлинами", - сказал он журналистам президентского пула. По его словам, "это было бы нехорошо" для России.

Ранее в интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25-процентные пошлины на экспортируемую российскую нефть если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. "Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сказал президент.

Он уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне. Трамп также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США.

Трамп предупредил и Украину, что если Киев откажется от соглашения о добыче полезных ископаемых, то он столкнется с серьезными проблемами. "Если он так поступит, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы", - сказал Трамп журналистам, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам".

По словам Трампа, Зеленский также стремится к принятию Украины в НАТО, "но она никогда не станет членом НАТО, и он это понимает".

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Доходы населения США в феврале подскочили на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января прошлого года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали намного более умеренного подъема, на 0,4%. Расходы американцев увеличились на 0,4% при ожидавшемся росте на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в январе доходы населения США повысились на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее. Расходы понизились на 0,3%, а не на 0,2%, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в феврале вырос на 0,3% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении. Оба показателя совпали как с январскими данными, так и с консенсус-прогнозом. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 2,7% соответственно. В январе подъем показателей составил 0,3% и 2,7%. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с ноября 2022 года. При этом предварительно сообщалось о снижении индекса до 57,9 пункта, и аналитики не ожидали пересмотра. В марте 2024 года его значение находилось на отметке 79,4 пункта.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует заметное снижение (-0,8%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США в начале новой недели.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 31 марта также доминируют продавцы. Так, фондовые индексы Китая, Гонконга, Австралии, Южной Кореи и Японии падают на 1-4%.

В свою очередь на нефтяном рынке в понедельник утром также преобладают негативные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 по Москве составила $73,34 за баррель, что на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,46% - до $69,04 за баррель.