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Отменено незаконное взимание дополнительных платежей при оформлении авиабилетов в РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры добились признания незаконным взимания дополнительных платежей при оформлении авиабилетов в пользу АО "ТКП", сообщила Генпрокуратура РФ в понедельник.

"По поручению Генеральной прокуратуры Российской федерации Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей при реализации авиабилетов", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что при оформлении билетов в кассах страны с граждан без их ведома дополнительно удерживалось по 185 рублей.

"Указанная сумма взималась АО "ТКП" за оформление бланков электронных билетов и перечисление денежных средств от агента авиакомпании", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что доход организации от взимания допплатежей превысил несколько миллиардов рублей.

"По искам надзорного ведомства действия компании судом признаны незаконными, взимание платы с граждан прекращено", - отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, добавили в ведомстве, "в связи с выявленными признаками нарушений о защите конкуренции контрольным органом выдано предупреждение АО "ТКП" о прекращении таких действий".

Генпрокуратура РФ АО "ТКП"
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