Розничные продажи в Германии в феврале неожиданно выросли на 0,8%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в феврале увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем ожидали, что показатель не изменится, по данным Trading Economics.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии выросли на 0,8%, магазинов непродовольственных товаров - на 0,6%, реализация в сегменте удаленной торговли - на 1%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в феврале увеличился на 4,9%.

Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи в Германии выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца и на 3,3% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении первого показателя на 0,2%, второго - на 2,9%.