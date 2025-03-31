Доллар США слабеет к основным валютам

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Доллар США слабеет против евро, иены и фунта стерлингов утром в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,21%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,15%.

На американскую валюту давят растущие опасения в отношении экономических последствий введения новых импортных пошлин Вашингтоном.

В выходные президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести на этой неделе зеркальные пошлины на товары из других стран.

Участники рынков все больше беспокоятся, что основные торговые партнеры страны могут ввести ответные меры. Кроме того, их волнует перспектива ускорения инфляции и замедления экономического роста.

В пятницу инвесторы ждут отчета по американскому рынку труда, который может повлиять на их ожидания в отношении процентных ставок Федеральной резервной системы.

Во вторник будут опубликованы аналогичные отчеты для Японии и еврозоны.

В тот же день Евростат представит предварительные данные о динамике потребительских цен в валютном блоке в марте. Аналитики в среднем ожидают замедления инфляции в еврозоне до 2,2% с февральских 2,3%.

Евро по данным на 8:54 мск торгуется на уровне $1,0838 по сравнению с $1,0828 по итогам торгов в пятницу.

Курс фунта составляет $1,2958 против $1,2941 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара в паре с иеной снизилась до 148,96 иены по сравнению со 149,84 иены на закрытие рынка в пятницу.

Министр финансов Японии Кацунобу Като отреагировал на резкие колебания иены заявлением о недопустимости чрезмерных изменений курса и сообщил, что будет поддерживать тесную связь со своим американским коллегой по вопросам валютного рынка.

Также поддержку иене оказывают "ястребиные сигналы" Банка Японии. Протокол его последнего заседания показал, что руководство регулятора готово продолжать повышение ставок в случае реализации его экономических и инфляционных прогнозов.