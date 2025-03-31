Рубль утром снижается в паре с юанем после завершения налогового периода марта

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник, рубль снижается после завершения налогового периода марта. Единый день уплаты налогов приходится на 28-е число каждого месяца, поэтому в пятницу компании перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,797 руб. (+11,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 33,95 коп. выше уровня действующего официального курса.

Причин для сильного ослабления рубля по отношению к юаню в настоящее время нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара "юань-рубль" в прошедшую пятницу подала признаки выхода вверх из консолидации вокруг отметки 11,6 руб. за юань. В понедельник на фоне ухудшения рыночных настроений и окончания налогового периода движение может быть продолжено, однако причин для сильного ослабления российской валюты мы не видим", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $73,47 за баррель, что на 0,16% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,33%, до $69,13 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания увеличения добычи странами ОПЕК+ и опасения в отношении последствий введения импортных пошлин Вашингтоном.

Альянс ОПЕК+ намерен начать постепенное наращивание добычи в апреле. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что это "позволит постепенно насыщать рынок по мере роста спроса".

Американские пошлины

Между тем зеркальные пошлины США на товары из других стран должны вступить в силу уже в среду. Эта перспектива увеличила обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост и ограничить спрос на энергоносители.

В воскресенье президент США Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

"Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сообщил Трамп NBC News.

Он добавил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина в отсутствии соглашения лежит на России.

По его словам, "пошлины на нефть и нефтепродукты, продаваемые в США, будут в размере 25%".