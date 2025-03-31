"КАМАЗ" отчитается о годовой чистой прибыли по МСФО при убытке по РСБУ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" отразит в годовой консолидированной отчетности (МСФО) за 2024 год чистую прибыль, несмотря на ранее показанный в годовой бухгалтерской отчетности (РСБУ) убыток, сообщил гендиректор группы Сергей Когогин на пресс-конференции для корпоративных СМИ. Об этом пишет газета "Вести КАМАЗа".

По РСБУ "КАМАЗ" отчитался за 2024 год в начале февраля, сообщив о 3,4 млрд рублей чистого убытка против прибыли 11,9 млрд рублей за 2023 год и о выручке 323,4 млрд рублей (-8,8%). Отчет по МСФО компания опубликует в апреле.

"В консолидированной отчетности группы по международной системе (МСФО) за 2024 год прогнозируется положительный результат", - сказал Когогин.

Он отметил, что рынок находится под давлением высокой ключевой ставки, которая затрудняет обслуживание автолизинга и автокредитов и сдерживает инвестиции.

"Каждый, кто сейчас стоит перед выбором, купить новую машину или поездить на старой, выбирает второй вариант. Даже те, у кого деньги есть, кладут их в банк на депозит - когда еще представится возможность получать доход, ничего не делая?" - сказал топ-менеджер.

Вторым значимым фактором спада продаж на рынке грузовиков гендиректор "КАМАЗа" называет затоваривание рынка китайскими брендами. Издание отмечает, что по данным камазовских аналитиков, к началу текущего года на складах скопилось порядка 40 тысяч китайских грузовиков. Еще около 20 тыс. машин, тоже в основном китайских, клиенты вернули лизинговым компаниям.

"Если ориентироваться на текущий прогноз рынка - то есть на продажи 60-65 тысяч автомобилей в этом году, - то можно вообще ничего не производить, все эти машины уже есть. Впервые дилеры продают со своих складов больше техники, чем покупают у нас. Я не скажу, на каких условиях они начали распродажу, но рынок не обвалится, он вернется на нормальные рельсы", - сказал Когогин.

Он также отметил, что компания в текущих условиях переориентируется на корпоративных клиентов, при этом объем госзаказа ожидается стабильным вне зависимости от возможных геополитических изменений. Помимо корпоративных клиентов и госзаказа компания также учитывает в своих планах потребность регионов в спецтехнике, в том числе в коммунальной. В частности, только Москва законтрактовала у автопроизводителя почти 1 тысячу коммунальных машин на текущий год.

Экспортные поставки "КАМАЗа" Когогин обозначил, как "небольшие" - на уровне 4-5 тысяч автомобилей за год. "На нашей компании лежат санкции, поэтому и поставки, и получение денег стали особым кейсом, задачей со многими неизвестными. Однако у наших специалистов по экспорту пока все получается. Многое здесь зависит от позиционирования - даже в соседних странах компании с иностранным участием отказываются сотрудничать, даже при отсутствии санкционных признаков. Просто потому, что это "КАМАЗ". И, тем не менее, задачи решаются", - сказал он.

Объем российского рынка грузовой техники, по мнению Когогина, постепенно возвращается к равновесному состоянию после двух аномально высоких результатов 2023-2024 годов, в течение которых рынок был на уровне 135 тысяч штук и 111 тысяч штук соответственно.