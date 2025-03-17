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"КАМАЗ" выделил производство автомобильных мостов в отдельный завод

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" для повышения эффективности управления выделил производство автомобильных мостов в отдельную структуру - завод мостов, сообщила пресс-служба компании.

Предприятие будет специализироваться на производстве передних осей, механической обработке деталей малых серий, выполнять вспомогательные и технологические функции, связанные с выпуском мостов автомобилей "КАМАЗа".

"Приказом генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина с 17 марта 2025 года на должность директора нового завода в структуре компании - завода мостов - назначен Максим Минеев, ранее занимавший должность главного инженера автомобильного завода (АВЗ), а в последнее время исполнявший обязанности директора АВЗ", - говорится в сообщении.

Автомобильный завод возглавил Дмитрий Бородинов, до этого момента - замдиректора АВЗ по автомобилям К5.

В структуру ПАО "КАМАЗ" входят литейный и кузнечный заводы, завод двигателей (ЗД), прессово-рамный завод (ПРЗ), автомобильный завод (АВЗ) и ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), сообщается на сайте компании

"КАМАЗ" - крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России.

КАМАЗ Максим Минеев Дмитрий Бородинов Сергей Когогин
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