Глава ЕЦБ заявила о необходимости постоянной борьбы с инфляцией

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) не может ослаблять усилия в борьбе против инфляции на фоне порождающей неопределенность торговой политики администрации США, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

"Мы уже почти находимся там, где должны быть, но мы должны там и оставаться, поэтому я говорю, что борьба должна быть постоянной", - отметила она в интервью France Inter Radio в понедельник.

С июня прошлого года ЕЦБ шестикратно понижал процентные ставки на 25 базисных пунктов, однако в руководстве регулятора расходятся во мнениях относительно того, какое решение следует принять на заседании 17 апреля. Сомнения связаны с политикой президента США Дональда Трампа, который анонсировал введение зеркальных пошлин против торговых партнеров Штатов со 2 апреля. Последствия такого шага для инфляции и экономики пока не ясны.

"Мы все абсолютно решительно настроены на то, чтобы достичь цели - инфляции на уровне 2%", - сказала Лагард, отметив разницу в предпочтениях относительно темпов движения к целевому уровню. Глава ЕЦБ предпочитает подождать и посмотреть, какие препятствия возникнут на пути.

"Давайте не будем предвосхищать события, пытаться прогнозировать, что будет происходить на следующей неделе, через месяц, - сказала она. - Давайте зафиксируем все данные и проведем серьезный анализ перспектив ценовой стабильности, которая остается для нас главным ориентиром".

Председатель ЦБ Италии Фабио Панетта также отметил, что укрощение инфляции еще не завершено. Он предупредил о необходимости осторожного подхода к понижению процентных ставок в условиях повышенной глобальной неопределенности.

"Заглядывая вперед, мы пока не можем сказать, что борьба против инфляции завершена, - заявил он, выступая на собрании акционеров Центробанка в Риме. - Крайне важно отслеживать любые факторы, которые могут помешать инфляции вернуться к целевому уровню 2%".