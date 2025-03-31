Девелопер Legenda в 2024 году увеличил выручку по МСФО в 1,6 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Девелопер Legenda Intelligent Development по итогам 2024 года увеличил выручку по МСФО на 55% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 23,446 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль равнялась 874 млн рублей (рост на 9%), операционная прибыль - 5,056 млрд рублей (рост на 25,1%), прибыль до налогообложения - 1,362 млрд рублей (рост на 35,6%).

Показатель EBITDA достиг 5,599 млрд рублей (рост на 31,7%).

Чистый долг компании на конец прошлого года составил 5,041 млрд рублей (снижение на 20,2%).

Legenda Intelligent Development создана в 2010 году, занимается строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге и Москве.



