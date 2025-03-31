Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3%, минимально за 6 месяцев

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2025 года увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные.

Темпы роста стали минимальными за шесть месяцев.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали мартовскую инфляцию на уровне 2,4% в годовом и 0,5% в помесячном выражении, по данным Trading Economics.

В феврале эти показатели составили 2,6% и 0,5% соответственно.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте увеличились на 2,2% в годовом выражении и на 0,3% относительно февраля.

Эксперты в среднем ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном.