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Годовой чистый убыток "СПБ биржи" по РСБУ сократился до 10,66 млн рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" по итогам 2024 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 10,657 млн рублей против 525,828 млн рублей в 2023 году, говорится в отчетности торговой площадки.

Совокупный убыток в 2024 году сократился до 137,241 млн рублей с 446,115 млн рублей.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы "СПБ биржи" снизились до 110,921 млн рублей с 616,387 млн рублей. Процентные доходы уменьшились до 448,086 млн рублей с 576,732 млн рублей.

"Сокращение убытка в 49,3 раза по сравнению с 2023 годом связано с восстановлением резервов по финансовым активам, что обусловлено положительными финансовыми результатами деятельности дочерних компаний", - отмечается в комментарии пресс-службы биржи.

"СПБ биржа" опубликует отчетность по МСФО не позднее 30 апреля. "Это продемонстрирует полную картину финансового состояния группы", - добавили в пресс-службе.

В конце января биржа сообщала, что по итогам 2024 года планирует получить прибыль по МСФО.

Объем торгов российскими бумагами на "СПБ бирже" в 2024 году вырос на 77% по сравнению с предыдущим годом и составил 48,71 млрд рублей (27,52 млрд рублей в 2023 году).

Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании НКО-ЦК "СПБ Клиринг", оказывающий услуги клиринга, и СПБ банк, осуществляющий функции расчетного депозитария.

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