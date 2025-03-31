Доступ к программе льготной сельской ипотеки увязали с работой в АПК

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ уточнили условия выдачи сельской ипотеки на 2025 год, ограничив круг получателей кредитов, свидетельствуют обновленные условия предоставления субсидий по госпрограмме, опубликованные на сайте Минфина РФ.

Программа сельской ипотеки работает с 2020 года и дает возможность приобрести или построить жилой дом на приграничных сельских территориях России (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). В 2023 году программу расширили на приобретение квартир в опорных населённых пунктах. Ставка по программе составляет от 0,1% до 3%, срок кредита - до 25 лет, сумма кредита - до 6 млн рублей, а первоначальный взнос - от 20,1% стоимости приобретаемого жилья или строительства.

Воспользоваться программой могли граждане РФ в возрасте от 18 до 75 лет, у заемщика должен быть официально подтверждённый доход, стаж работы - не менее 3 месяцев на текущем месте.

Согласно обновленным условиям программы в 2025 году сельскую ипотеку смогут получить только граждане, соответствующие одному из условий:

- осуществляют деятельность по трудовому договору (основное место работы) в течение 5 лет с момента заключения кредитного договора: в сфере АПК, в социальной сфере на сельских территориях, в организации, подведомственной Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору, в уполномоченных в области ветеринарии исполнительных органах субъектов РФ и подведомственных им организациях, в органах местного самоуправления на сельских территориях;

- осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере АПК в течение 5 лет с момента заключения кредитного договора;

- являются участником СВО или его (ее) супругой (супругом), или его (ее) вдовой (вдовцом), не вступившей (не вступившим) в повторный брак.

По условиям ипотеки заемщик в течение 5 лет с момента заключения договора должен предоставлять кредитору (банку) сведения об основном месте работы с периодичностью не реже одного раза в 6 месяцев.

Новые условия программы действуют до 31 декабря 2025 года.