Правительство выделит 5 млрд рублей на субсидирование "сельской ипотеки"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделит почти 5 млрд рублей на субсидирование займов по "Сельской ипотеке", заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Направим дополнительно почти 5 млрд рублей на субсидирование свыше 160 тысяч займов (по "Сельской ипотеке" - ИФ), которые были заключены в последние годы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В июле 2023 года правительство увеличило размер льготного кредита по "Сельской ипотеке" до 6 млн рублей. Первоначальный взнос по запущенной весной 2020 года программе составляет 20%. Заемщиками могут стать россияне в возрасте от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности.

В опорных населенных пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках высотой не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заем в размере от 100 тысяч до 6 млн рублей выдается на срок до 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена.