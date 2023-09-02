Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия с 1 сентября увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, это предусмотрено постановлением правительства №571, опубликованным в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют теперь $21,4 за тонну (ранее - $16,9), на прямогонный бензин - $11,7 за тонну (ранее - $9,2), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $6,4 за тонну (ранее - $5).

До этого экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышались в Белоруссии с 1 августа, после снижения 1 июля, повышения с 1 июня, 1 мая, 1 апреля и 1 марта, уменьшения с 1 февраля и резкого снижения (на 61,4%) с 1 января 2023 года.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Ранее сообщалось, что в бюджете Белоруссии на 2023 год предусмотрено сокращение поступлений от взимания экспортных пошлин (в основном на нефтепродукты и хлоркалий) в 3,3 раза, до $180 млн. Вместе с тем, министр финансов страны Юрий Селиверстов говорил, что республика рассчитывает на поступление из РФ в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме, эквивалентной $680 млн.

В начале октября 2022 года Белоруссия и РФ подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Премьер-министр республики Роман Головченко тогда говорил, что договор полностью решает для Белоруссии вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере.