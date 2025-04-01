Чистая прибыль S7 в 2024 году упала на 34% при небольшом росте выручки и сокращении затрат

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7) в 2024 году сократилась на 33,5% в сравнении с показателем 2023 года, составив 14 млрд руб., сказано в отчетности компании по РСБУ.

Выручка при этом выросла почти на 1% до 188,1 млрд руб. В том числе выручка от пассажирских перевозок на внутренних линиях составила 142,9 млрд руб. (-4%), на международных - 38,1 млрд руб. (+23%). Выручка от грузоперевозок, как и годом ранее, превысила 6 млрд руб.

Себестоимость продаж S7, наоборот, сократилась - на 8,5% до 151,8 млрд руб. Заметно скромнее стали расходы на аренду самолетов (514 млн руб.; в 6 раз меньше, чем год назад), а также их техобслуживание (19 млрд руб.; в 1,6 раза меньше).

Валовая прибыль компании, таким образом, составила 36,2 млрд руб., что на 76% больше, чем годом ранее. Существенное давление на финансовый результат, судя по отчетности, оказали прочие расходы (51,7 млрд руб.; -17%), проценты к уплате (8,6 млрд руб.; +13%), управленческие расходы (7,5 млрд руб.; +12%), а также сокращение прочих доходов (43,6 млрд руб.; -46%).

Объем долгосрочных обязательств за прошлый год поднялся на 3,5% до 267 млрд руб., относящиеся к ним заемные средства остались на уровне 15 млрд руб. Краткосрочные обязательства уменьшились на 4% до 49,2 млрд руб.: в частности, кредиторская задолженность сократилась на 15,5% до 24,2 млрд руб., заемные средства остались на символическом уровне 19,5 млн руб.

В отчете упоминается, что в прошлом году к АО "Авиакомпания "Сибирь" были присоединены три аффилированные структуры - ООО "С7 Сервис", ООО "Меркурий" и ООО "С7 Трэвел ритэйл".

Как сообщалось, пассажиропоток S7 в прошлом году упал почти на 19% до 12,9 млн человек. Трафик компании начал сокращаться на фоне проблем с обслуживанием Airbus A320neo с американскими двигателями Pratt & Whitney: значительная часть этого парка была поставлена "на бетон", а расписание полетов, в первую очередь из Москвы, сокращено. По данным Росавиации, на середину марта в сертификате эксплуатанта авиакомпании числились 55 европейских A320/321 (из них 25 А320neo), 19 американских Boeing 737, 17 бразильских Embraer и один бизнес-джет Gulfstream G550.

S7 входит в одноименную группу, основанную супругами Владиславом и Наталией Филевыми в 2005 году. Также группа объединяет структуры в сфере техобслуживания самолетов, подготовки авиаперсонала, IT-решений и пр. Совместно с "Сибирским НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина" S7 занимается разработкой учебно-тренировочного самолета Tango.