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В РФ запустили программу льготного лизинга коммунальной и дорожной техники на 50 млрд руб.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ и АО "ДОМ.РФ" с 1 апреля запустили программу льготного лизинга коммунальной и строительно-дорожной техники, общий объем которой до 2030 года оценивается в 50 млрд рублей.

Программа льготного лизинга будет реализована за счет субсидируемого Минпромторгом выпуска облигаций для привлечения частных инвестиций, сообщила пресс-служба Минпромторга. Привлеченные средства будут направлены в виде займов лизинговым компаниям для приобретения техники для ее последующей реализации лизингополучателям на льготных условиях со ставкой порядка 10%.

Аналогичный механизм субсидируемого лизинга в ближайшее время планируется запустить в отношении сельскохозяйственной техники. Общий объем программы составит 330 млрд рублей до 2030 года.

На субсидирование ставки по льготному лизингу коммунальной техники в 2025-2027 годах будет выделено около 2,5 млрд рублей бюджетных средств, сообщил Минпромторг со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

Участие в программе смогут принять крупнейшие лизинговые компании с объёмом лизингового портфеля не менее 100 млрд рублей и высоким кредитным рейтингом, такие как "СберЛизинг", "Газпромбанк Лизинг", "Росагролизинг", а также другие лизингодатели при условии гарантии от компании с высоким рейтингом. Предполагается, что "реализация программы позволит обеспечить города широкой номенклатурой техники для создания комфортной среды - это снегоуборочные машины, асфальтоукладчики, погрузчики, грейдеры, бульдозеры и тракторы".

"Новый инструмент, который мы сформировали в том числе как одну из антикризисных мер, закроет сразу несколько задач. В первую очередь, поддержим регионы и муниципалитеты, обеспечим льготные условия для покупки техники первой необходимости. Рассчитываем обновить таким образом порядка 6 тыс. машин. Во-вторых, создадим дополнительный стимул для сохранения и наращивания объёмов производства на наших предприятиях специализированного машиностроения", - приводятся в сообщении слова Алиханова.

"Ожидаем, что объем привлечения средств в программу в 2025 году составит около 15 млрд рублей. Уже сейчас мы отмечаем у регионов высокий интерес к программе. Первыми к ней подключатся Республика Татарстан и Чувашская Республика", - сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, также цитируемый в пресс-релизе.

Относительно программы льготного лизинга сельхозтехники детали пока не приводятся. По данным Минпромторга, на текущий момент участвовать в программе со стороны производителей техники выразили готовность "Агромаш", "Ростсельмаш", "Петербургский тракторный завод".

В октябре 2024 года Алиханов, анонсируя возможный запуск программы субсидирования лизинга для АПК через облигации "ДОМ.РФ", говорил, что по такой схеме планируется за три года привлечь с рынка более 100 млрд рублей бюджетных средств для закупки сельхозтехники, при этом объем субсидии из бюджета составит чуть больше 11 млрд рублей.

Минпромторг Агромаш Ростсельмаш Петербургский тракторный завод
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